Sabato 20 e domenica 21 luglio appuntamento in Lunigiana con “Tavernelle in festa”. In programma tante iniziative di intrattenimento e cultura e naturalmente sarà possibile trovare bontà lunigianesi quali focaccette, cian di farina di castagne e panigacci. Scorrendo qua sotto, la locandina con tutti i dettagli

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com