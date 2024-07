Fondi Viale XXV aprile, Giampedrone a sindaca Paganini: “Non sa di cosa parla. Dovrebbe solo ringraziare Regione e presidente Toti”

“La sindaco Paganini non sa evidentemente di cosa parla. È inaccettabile che parli di Regione ‘impallata’: al contrario, la Regione ha lavorato e continua a lavorare per garantire la messa a terra dei fondi fondi Fsc di cui lei può solo giovare. Quelle risorse sono nella programmazione 2021-2027 grazie all’impegno del presidente Toti che ha scelto di inserire le infrastrutture secondarie con progetti esecutivi, già inserite nella programmazione regionale, anche nel piano di interventi presentato già lo scorso anno quando, prima Regione in Italia, la Liguria ha firmato il protocollo con il presidente del Consiglio Meloni a Genova. Questi fondi sono stati già ratificati dal Cipess con una delibera ora all’esame della Corte dei Conti a Roma”. Così l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone risponde alla sindaca di Arcola Monica Paganini rispetto ai fondi per il rifacimento di Viale XXV aprile.

“Credo che la sindaco dovrebbe solo ringraziare Regione Liguria e il presidente Toti che con il governo Meloni ha portato a termine in tempi record la programmazione dei fondi Fsc inserendo tutte le infrastrutture esecutive – aggiunge Giampedrone -. La Regione ha già ratificato tutto e così ha già fatto anche il Cipess, che ha approvato quel pacchetto di interventi, ora al vaglio finale della Corte dei Conti a Roma. I tempi sono quelli previsti dalle procedure, come la sindaca dovrebbe ben sapere. Quando arriverà la bollinatura della Corte dei Conti, i fondi arriveranno su tutto il territorio e anche lei potrà beneficiare del grande lavoro fatto dal presidente Toti e dagli uffici del mio assessorato”.

