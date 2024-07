Giampedrone dopo l’incontro con Toti: “Se cambierà la linea politica valuterà le dimissioni”

Genova. “Ciò che per Toti può essere determinante è la valutazione sulla linea politica. Lui chiede a tutta la maggioranza di continuare esattamente con la linea che abbiamo portato avanti. Se questa dovesse cambiare, potrebbe valutare un cambiamento“. È questo il succo dell’incontro tra Giovanni Toti e Giacomo Giampedrone avvenuto nel tardo pomeriggio ad Ameglia alla presenza dell’avvocato Stefano Savi. Due ore di colloquio, come prescritto dalla gip Paola Faggioni, in cui il presidente agli arresti domiciliari ha spiegato le sue intenzioni all’assessore che gli è più vicino, personalmente e politicamente.

“Ci tiene a ringraziare tutta la giunta – riferisce Giampedrone al termine -. È un monito per tutti: andare avanti con l’azione di governo perché per lui è fondamentale e determinante sulla scelta di continuare a tenere questa linea, cioè quella delle non dimissioni, oppure fare scelte diverse”. E non è tanto una questione di numeri: “Quelli sono e ci sono sempre stati, forse siamo ancora più forti di prima, mentre la minoranza qualche pezzettino lo lascia per strada. Ma per il presidente questo credo sia un elemento secondario, così come la manifestazione che avverrà tra qualche ora a Genova. È importante che si continui a governare la Liguria con le stesse linee portate avanti fino al 6 maggio”.

