Giampedrone incontra Toti: “Rigassificatore? No a cambi di rotta rispetto a quanto fatto fino al 6 maggio”

Liguria. “Il rigassificatore? E’ legittimo avere attenzione per le istanze dei territori e fare tutto ciò che il presidente ad interim Alessandro Piana sta facendo, ma non come cambio di rotta rispetto a quanto la Regione aveva fatto fino al 6 maggio”. Lo ha detto l’assessore regionale Giacomo Giampedrone a margine dell’incontro con Giovanni Toti avvenuto nel tardo pomeriggio ad Ameglia alla presenza dell’avvocato Stefano Savi. Due ore di colloquio, come prescritto dalla gip Paola Faggioni, in cui il presidente agli arresti domiciliari ha spiegato le sue intenzioni all’assessore che gli è più vicino, personalmente e politicamente.

Secondo Giampedrone, Toti ritiene che “ogni marcia indietro della Regione, che peraltro non è possibile rispetto ad azioni molto tecniche, sia interpretabile come un cambio di rotta rispetto all’azione della presidenza, che ricopriva anche il ruolo di commissario fino al 6 maggio”. Toti, quindi, chiede “a tutti massima attenzione su un piano nazionale del Governo che non ha scelto la Regione e che il presidente, con diligenza istituzionale, stava portando avanti“. Insomma, no ai cambi di rotta su un piano che pure la Regione Liguria ha “subito” perché decisione del Governo ma che pure stava portando avanti con impegno.

