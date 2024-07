Quello che per Giovanni Toti “può essere determinante è la valutazione sulla linea politica tenuta dalla giunta”: lo ha detto, informa l’Agenzia Ansa, l’assessore regionale Giacomo Giampedrone dopo l’incontro avuto quest’oggi con il presidente regionale, attualmente sospeso dalla carica e agli arresti domiciliari ad Ameglia. Giampedrone ha riferito che Toti chiede alla maggioranza di centrodestra “di tenere la linea politica che tutti insieme abbiamo portato avanti”; se però in merito ci dovesse essere un cambiamento, il gov potrebbe “anche valutare un cambiamento rispetto alla linea che sta tenendo”. Giampedrone ha altresì riferito per il presidente la carica “non è nella sua disponibilità perchè quella è degli elettori, per cui questo peso continua a tenerlo”, informando altresì che venerdì Toti incontrerà il ministro Matteo Salvini “e farà ulteriori riflessioni sulla sua posizione”.

L’articolo Giampedrone: “Per Toti determinante valutazione linea politica giunta. Dopo incontro con Salvini farà ulteriori riflessioni” proviene da Città della Spezia.

