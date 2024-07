Grazie alla festa degli Amici del Giacò fondi per Pubblica assistenza e Protezione civile

Tremila euro per la Pubblica Assistenza di Luni e altrettanti per la Protezione civile e squadra antincendio boschivo di Castelnuovo Magra. È questo il ricavato della festa “Food music and beer” organizzata al centro sociale di Molicciara dagli Amici del Giacò il 5 e 6 luglio scorso. L’iniziativa, come sempre all’insegna dell’aggregazione, del buon cibo e della solidarietà, ha quindi consentito di raccogliere fondi per sostenere le attività delle due realtà del territorio. “Realtà prezione e indispensabili per la nostre comunità – sottolineano Lorenzo Moretti e gli altri esponenti dell’associazione – che da sempre sosteniamo attraverso le nostre attività. Per questo ci teniamo a ringraziare di cuore le oltre settecento persone che sono passate a trovarci dando il loro contributo alla riuscita della festa. Ringraziamenti che estendiamo alle cinque band che si sono esibite; agli immancabili e sempre generosi sostenitori; ai nostri fratelli di Radio Rogna, i volontari, la famiglia di Andrea Perotti e Insieme per i diritti dei nostri figli e infine tutti gli instancabili membri della nostra associazione i quali, con la loro disponibilità, hanno reso possibile la riuscita di questo ennesimo evento benefico sempre nel nome e nel ricordo del nostro Andrea Giacomelli”.

