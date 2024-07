Lunedì 22 luglio, dalle 21.00 in piazza Querciola a Castelnuovo Magra, si terrà il concerto dei ROjaBloReck, organizzato dal circolo Arci Centro Storico con il patrocinio del Comune. Il gruppo toscano, formato da Francesco Bendinelli, Nicola Sciarpa, Pietro Vitaloni, Michele Messina, Joel Nyman – Tromba e Andrea Cian, si racconta così: “Sono la tua band preferita che non sapevi di avere. Preparatevi a un concerto pregno delle musiche che in questi anni li hanno portati all’insuccesso: brani del calibro di “Cani Vegani”, “Decisioni Meteo”, “ASMR” e “Sa Sa Prova Si Alzami in Spia Grazie” vi accompagneranno in un viaggio tra il surreale e il quotidiano, cantando di tutto ciò su cui normalmente non si scriverebbe una canzone. Considerati dalla critica il miglior quartetto italiano under 30 col nome di undici lettere e il frontman bassista con la zeppola, i ROjaBloReCK porteranno un concerto da leccarsi le dita dei baffi”. Ingresso libero e gratuito. Possibilità di cenare con focacce (info:+39 339 603 5706 – Monica)

L’articolo I Rojabloreck in concerto a Castelnuovo proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com