Il nuovo portiere dello Spezia è Mouhamadou Sarr, arriva a titolo definitivo

È Mouhamadou Sarr uno dei due portieri annunciati questo pomeriggio in conferenza stampa da Eduardo Macia. L’estremo difensore senegalese della Cremonese, 27 anni, è pronto a sbarcare alla Spezia, dove il club ha trovato l’accordo con i grigiorossi per un trasferimento a titolo definitivo. Arrivato a Cremona nell’estate del 2021, Sarr è stato per un paio di stagioni il vice del titolare Carnesecchi ma nella scorsa stagione ha ottenuto i gradi da titolare, prima che un infortunio al legamento crociato interrompesse la sua annata. Rientrato verso la fine della stagione, come riportato da Cremona Sarr è ora pronto a rilanciarsi allo Spezia, dove lo aspetta un ruolo da protagonista.