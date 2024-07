Il Pd organizza un pullman per andare a Genova alla manifestazione in cui chiederà le dimissioni di Toti insieme a M5S e Avs

“Toti vuole legare il proprio destino politico a quello della Liguria. Non permetteremo che tenga ingabbiata la nostra Regione, che merita un’amministrazione progressista in grado di governare”. Con queste parole la federazione provinciale del Partito democratico invita a partecipare alla manifestazione che si svolgerà domani, giovedì 18 luglio, alle 17.30 a Genova.

Per l’occasione il Pd spezzino organizza un pullman con partenza alle 15 dal Palazzetto dello sport. Per prenotazioni: 0187 510500.

