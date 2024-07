Il traduttore automatico di Google parla anche ligure (ma è ancora un principiante)

Liguria. Da qualche giorno Google parla anche in genovese. Il motore di ricerca più popolare al mondo ha aggiunto al proprio traduttore automatico 110 nuove lingue locali, tra cui anche i cosiddetti dialetti italiani, grazie a un modello basato sull’intelligenza artificiale. E così, andando sulla pagina principale di Google Translate, nel menù a tendina adesso si trovano anche friulano, ligure, lombardo, veneto e siciliano accanto a italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e centinaia di altri idiomi. Una vera e propria rivoluzione per la salvaguardia dei patrimoni linguistici di tutto il mondo, anche se i risultati per ora lasciano un po’ a desiderare.

Intanto una premessa necessaria: ligure è il nome con cui i linguisti e lo standard internazionale Iso chiamano l’insieme di varietà romanze (cioè derivate direttamente dal latino) parlate storicamente nell’attuale Liguria e nelle zone limitrofe, nel Principato di Monaco e sulle isole tabarchine in Sardegna. All’interno di questo gruppo il genovese è la varietà di maggiore prestigio, potendo vantare una produzione letteraria ininterrotta a partire dal XIII secolo e un certo uso in ambito politico accanto al latino e all’italiano. La parlata di Genova, fulcro di uno Stato indipendente per quasi 800 anni, ha fortemente influenzato quelle vicine e ha svolto per secoli la funzione di koinè. Non stupisce, dunque, che Google l’abbia scelta per rappresentare il ligure nel suo insieme. Che in effetti è suddiviso in più dialetti, come succede del resto in tutte le lingue nazionali e locali (comprese quelle riconosciute ufficialmente, come il sardo e il friulano).

