Savona. Approfittano del fatto che all’interno non c’è un sistema di videosorveglianza (vi sono telecamere che presidiano gli ingressi), fanno irruzione nel cimitero e rubano sia dalle cellette che dai colombari oltre un centinaio di borchie in rame.

Non è la prima volta certo, ma questa è significativa proprio per la quantità rubata. I ladri hanno studiato tutto nei minimi particolari: rubandone due per cellette e lasciandone altrettante, in modo tale che la lapide non si stacchi.

