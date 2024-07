Le aziende agricole “contenitori” di arte e spettacolo: ad Albenga torna “Terreni Creativi Festival”

Albenga. Il teatro si immerge nel territorio ingauno e si fonde con le aziende agricole di Albenga in un connubio di arte e spettacolo. Torna “Terreni Creativi Festival”, realizzato dalla compagnia Kronoteatro, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Linee guida per progetti della cultura contemporanea 2024, con il contributo di Comune di Albenga, Regione Liguria, Fondazione A. De Mari-Cassa di Risparmio di Savona, L’Ortofrutticola, Azienda Bio Vio, RB PLant, Coldiretti Savona, Coop Liguria e in collaborazione con Associazione Scenario e Teatro Nazionale di Genova.

Afferma Camilla Vio assessore al turismo eventi e giovani: “La rassegna teatrale di ‘Terreni Creativi’ è unica a livello nazionale. Ci tengo a ringraziare in particolare l’Ortofrutticola che da tempo ogni anno rinnova il suo supporto e in questa edizione la rassegna si svolgerà interamente nella sede della cooperativa. Quest’anno due novità importantissime: la valorizzazione dei giovani, infatti si darà spazio a formazioni teatrali emergenti, e delle donne con direzioni artistiche al femminile. Ringrazio Kronoteatro per aver pensato anche a questi aspetti e invito tutti a partecipare alla rassegna teatrale perché vivranno certamente un’esperienza unica. Si è ufficialmente aperta la vendita dei biglietti, affrettatevi a prenotare il vostro posto. Ricordiamo che il costo è contenuto proprio per dare la possibilità a tutti di partecipare e non perdere l’occasione di vivere Terreni creativi”.

