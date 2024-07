Lezione pubblica sull’uso del defibrillatore, la Croce Rossa di Calice sensibilizza la popolazione

Ha suscitato interesse e partecipazione l’incontro pubblico organizzato dalla Croce Rossa di Calice al Cornoviglio al castello Doria-Malaspina per illustrare le manovre di rianimazione e l’uso del defibrillatore. Nei giorni scorsi gli istruttori CRI hanno tenuto davanti ai cittadini di Calice una lezione teorica e pratica sulla rianimazione cardiopolmonare sia in età adulta che pediatrica. Vista la lontananza del territorio calicese dai presidi di soccorso e i tempi di attesa per l’arrivo del 118 in caso di emergenze, soprattutto dopo la frana che ha interrotto la strada provinciale SP8, la Croce Rossa continua a sensibilizzare la popolazione sulle manovre di primo soccorso.

L’iniziativa, che fa parte di una serie di eventi che verranno organizzati nelle prossime settimane sul territorio, assume particolare importanza dopo la donazione di due defibrillatori alla comunità di Calice da parte del Lions Club Vara Sud e dell’associazione “Il Castagneto”. Troppo spesso, infatti, davanti a un episodio di arresto cardiaco le persone non sanno come comportarsi, quando sarebbe sufficiente seguire una serie di semplici passi per essere d’aiuto e, talvolta, riuscire a salvare una vita in attesa dell’arrivo dell’ambulanza e del personale del 118.

