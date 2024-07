Meteo, l’alta pressione resiste: tempo stabile e temperature pienamente estive

Liguria. L’alta pressione resiste a oltranza, portando tempo stabile e temperature pienamente estive ancora per diversi giorni. Secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, nelle prime ore del mattino il cielo sarà parzialmente nuvoloso sul settore centro-occidentale, maggiori schiarite invece a Levante.

Nel corso della mattinata le schiarite si faranno via via più ampie. Al pomeriggio il cielo sarà sereno o poco nuvoloso ovunque. I venti saranno deboli a regime di brezza, il mare poco mosso e le temperature, le minime stazionarie o, in lieve aumento, le massime stazionarie. I valori minimi costieri oscilleranno tra 20 e 25 gradi, mentre quelli massimi tra 27 e 31 gradi.

