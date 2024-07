Grande soddisfazione del sindaco Roberto Valettini per l’inizio dei lavori alla casa del Dopo di noi, che sarà realizzata a Quercia e che ospiterà 5 persone. “E’ un progetto importante – dice -, socialmente utile e qualificante. L’amministrazione comunale ha messo a disposizione una struttura non più utilizzata e la Società della Salute, in virtù del comodato d’uso, ha vinto un bando per oltre 700mila euro, in gran parte destinati alla ristrutturazione dell’immobile, ma anche ad attività destinate agli ospiti. Questo esprime un forte legame tra Sds e Comune di Aulla. Obiettivo occuparsi di una fascia di popolazione particolarmente debole, i soggetti più vulnerabili, soprattutto in un periodo in cui non avranno genitori e familiari che si potranno prendere cura di loro”.

L’articolo Nasce la casa del “Dopo di noi”: 700 mila euro per ristrutturare vecchio immobile a Quercia proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com