Pnrr, riuniti i tavoli di Comune e sindacati su cantieri, Valpolcevera e sicurezza sul lavoro

Genova. Coordinati dall’assessore al Lavoro e Relazioni sindacali del Comune di Genova Mario Mascia, questa mattina si sono riuniti i tre tavoli richiesti dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, dedicati ai lavori del PNRR e alle azioni messe in campo dall’Amministrazione comunale per mitigare i disagi creati dai cantieri, in particolar modo in Valpolcevera, sotto i profili della mobilità, della sicurezza e dei servizi sociali.

Ai tavoli insieme all’assessore Mascia si sono alternati gli assessori a vario titolo competenti per materia Matteo Campora per la mobilità, Sergio Gambino per la sicurezza e Lorenza Rosso per i servizi sociali: all’ordine del giorno l’impatto che i numerosi cantieri aperti sul territorio avranno sulla sicurezza dei lavoratori, ma anche per le strade e davanti alle scuole e soprattutto sulla comunità degli anziani e delle persone più fragili.

