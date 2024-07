Rapallo: 80 voci liguri per il singolo “Nota per Nota”

Un’ondata di voci liguri sta per inondare le piattaforme di streaming! “Nota per Nota”, brano inedito composto da Lodovico Saccol, autore con un curriculum che vanta brani corali per bambini e ragazzi, lo Zecchino d’Oro e progetti per Papa Francesco, verrà rilasciato su Spotify e su tutti i principali servizi di streaming il 22 luglio.

Questo speciale singolo nasce dalla celebrazione dei 10 anni di attività del coro “Le Voci del Tigullio” di Rapallo e Santa Margherita Ligure. Un’ottantina di voci si uniscono in un’armonia corale, tra cui i bambini de “Le Voci del Tigullio” (sezioni di Rapallo e Santa Margherita Ligure), i bambini di “Choir Lab Musica Musica” di Genova, i ragazzi del “Vocal Symphony Ensemble” e gli adulti del neonato “CoroPop!” di Rapallo.

“Crediamo fortemente che questo progetto, realizzato interamente tra Genova, Santa Margherita Ligure e Rapallo, possa rappresentare un trionfo della coralità pop”, afferma Andrea Maucci, direttore dei cori. “Questa sfida, che abbiamo affrontato con grande entusiasmo, ha dato vita a un brano fresco, ritmato e che rimane subito in testa.”

Un aspetto peculiare del brano è la scelta di non includere solisti, dando uguale risalto a tutte le voci. Ogni partecipante contribuisce in modo essenziale all’armonia complessiva, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra.

I protagonisti del singolo sono i ragazzi del “Vocal Symphony and Sound”, quasi tutti ex coristi de “Le Voci del Tigullio” che, nel corso dei 10 anni di attività del coro, hanno contribuito alla sua crescita e al suo sviluppo artistico.

Anche la copertina del brano è stata realizzata con creatività dai ragazzi stessi, su tela.

La realizzazione del progetto ha visto la collaborazione di diverse realtà: Lodovico Saccol (autore, compositore,arrangiatore e produttore del brano), Andrea Maucci (direttore dei cori), la Filarmonica Cristoforo Colombo di Santa Margherita Ligure (presso la quale sono state effettuate le registrazioni audio), Musica Musica Genova e Aeroplani di Carta – Educare con la Musica.

Il progetto è patrocinato da CHORUS INSIDE LIGURIA.

“Nota per Nota” è pronto a conquistare le vostre orecchie!

Non perdete l’occasione di ascoltare questo inno alla coralità e alla gioia di cantare insieme.