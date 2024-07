Da Gianluca Cecconi Segretario Circolo Pd

Al fine di favorire al massimo la partecipazione all’iniziativa nazionale di domani pomeriggio a Genova in Piazza De Ferrari, l’iniziativa di incontro prevista domani sera a Rapallo è rinviataal 31 luglio alle ore 18, presso la sede del PD di Rapallo in Via dell’Arca 1. Nell’invitarvi a partecipare all’iniziativa nazionale a Genova con Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, vi salutiamo caramente

.