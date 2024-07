Da Comunicazione Sestiere Cappelletta

Sestiere Cappelletta, festa patronale di S. Anna 2024 presso la nostra sede in via Fico 3 a Rapallo (traversa di via Mameli). il 22 – 23 – 24 – 25 luglio alle ore 19 apertura dello stand gastronomico.

