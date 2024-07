Recco: verso la gara per l’assegnazione degli stabilimenti balneari

Anche Recco, come altri Comuni, si avvia alla redazione di un bando per l’assegnazione degli stabilimenti balneari. Tutto ciò dopo anni di inutili lotte contro la normativa europea; di silenzi di governi timorosi all’idea di perdere voti dalla categoria dei concessionari; di inutili riunioni e promesse della Regione Liguria che non ha neppure dato indicazioni generali. Ogni Comune fa per sé. Si spera che in tutti i bandi si voglia tutelare e premiare la professionalità, l’esperienza acquisita, la qualità dei servizi erogati.

