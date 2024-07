Regione Liguria, al via il nuovo bando per le imprese dell’area industriale non complessa

Genova. Apriranno ufficialmente il 23 luglio le candidature al nuovo bando dedicato alle imprese dei 38 comuni riconosciuti all’interno dell’Area di Crisi Industriale Non Complessa ligure. Con i 15 milioni stanziati, a valere sull’azione 1.3.3 del PR FESR 2021-2027, Regione Liguria intende accompagnare il rilancio industriale ed occupazionale di quelle aree del genovesato (22 comuni), dell’imperiese (11 comuni) e dello spezzino (5 comuni) approvate nel 2016 a livello nazionale con un decreto direttoriale del MISE. A presentare le opportunità in arrivo, presso la sede di Confindustria Genova e alla presenza del presidente di Confindustria Liguria Giovanni Mondini, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, con la collaborazione dei tecnici regionali e di Filse.

“L’industria è un pilastro imprescindibile dell’economia ligure. Con questo nuovo bando, Regione Liguria non solo mantiene il lavoro al centro delle proprie politiche di sviluppo incentivando nuova occupazione, ma tutela le competenze imprenditoriali e produttive in aree territoriali più fragili – afferma l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Basti pensare che l’omologo bando sulla precedente programmazione (POR FESR 2014-2020) ha generato in queste aree 307 assunzioni. Numeri che ci auguriamo di replicare e, perché no, superare con questa nuova misura”.

