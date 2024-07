Savona Downtown Music Festival, in piazza Sisto anche il “Back To Past” del deejay Federico Sortino

Savona. La magia degli anni ‘80 condurrà all’attesissimo concerto di Fabrizio Moro, domani sera. Proprio così sarà il “Back To Past” di Federico Sortino, noto Dj savonese, a fare ballare la città.

“Back To Past”, un appuntamento molto seguito, nato come dj set social durante la pandemia: ha fatto sognare migliaia di persone. È stato uno strumento per stare insieme a distanza e avvicinarsi grazie alla musica, capace di unire e portare lontano. Ed eccolo tornare, quindi, per il Savona Downtown Music Festival di domani, giovedì 18 luglio.

