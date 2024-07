Sito sui progetti Pnrr del Comune di Genova, cosa gli manca per essere davvero trasparente

Genova. Uno strumento a disposizione di ogni cittadino, di facile consultazione, accessibile in base agli standard europei e necessario per comunicare un tema importante come quello delle ricadute sul territorio dei fondi del piano Next Generation, il nuovo sito “Pnrr e Pnc” del Comune di Genova è online da qualche giorno ed è stato pubblicizzato con comunicati stampa e social da palazzo Tursi.

All’indomani della presentazione abbiamo provato a navigarlo per capire quali siano i punti forti – tanti – e i punti deboli – altrettanti – del portale che nasce dall’esigenza per le pubbliche amministrazioni di trasparenza, pubblicità e diffusione delle informazioni sull’attuazione delle misure Pnrr.

