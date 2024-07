Sori: precipita in un dirupo sul Cornua, recuperato dai vigili del fuoco

Dall’ufficio documentazione e comunicazione dei Vigili del fuoco

Erano circa le 19,30, quando alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco, è giunta una richiesta di intervento per la scomparsa di un ragazzo in località Case Cornua nel comune di Sori. Nel tempo necessario alla squadra di Rapallo, i famigliari del giovane lo hanno individuato in fondo ad un dirupo. È stata proprio la squadra di Rapallo a recuperarlo e portarlo sul piano stradale. L’elicottero Drago VF, giunto anche lui sul target, ha sbarcato il personale medico di bordo, che ha fatto una valutazione dello stato di salute del ragazzo ed ha optato per il trasporto in ospedale tramite ambulanza.

» leggi tutto su www.levantenews.it