Supera quote di importazione di gas refrigerante: multa salata per azienda dopo i controlli al porto di Pra’

Genova. I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli in servizio presso il terminal portuale di Genova-Pra’, nel corso dell’ordinaria attività di verifica delle merci in importazione, hanno sanzionato una società specializzata piemontese per l’introduzione nel territorio unionale di 18 tonnellate di gas refrigerante Difluorometano (R32), impiegato per gli impianti di condizionamento, stivato in una “isotank” proveniente via nave dalla Cina.

In attuazione del regolamento unionale n. 573/2024 sui gas fluorurati ad effetto serra aventi impatto climalterante, anche a seguito di parere del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, sì è constatato che l’azienda italiana ha superato largamente la quota assegnata di F-Gas per operazioni di import nella UE nel 2024, ragione per la quale è stata notificata una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 mila a 150 mila euro al legale rappresentante dell’azienda interessata.

