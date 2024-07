Gentile redazione,

in passato avevo segnalato l’abbandono di rifiuti lungo Via Carpena, poi il Comune della Spezia è intervenuto. Segnalavo però all’Ente, nella stessa zona, anche la sosta di camper/veicoli attrezzati e mi chiedevo se fosse tutto monitorato. Ecco due immagini che dimostrano che qualcuno, in queste zone, accende fuochi. Chiedo quindi cosa s’intenda fare: forse basterebbe far posizionare un cartello di divieto, non saprei, ma bisogna fare qualcosa.

