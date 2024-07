Genova. Preso a pugni in faccia e rapinato in pieno giorno lungo la passeggiata Anita Garibaldi di Nervi, tutto per pochi spiccioli.

È successo a un ragazzo di 19 anni in vacanza a Genova, che martedì pomeriggio ha chiamato la polizia per denunciare di essere stato vittima di una rapina.

» leggi tutto su www.genova24.it