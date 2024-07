Vendita di alcolici e feste all’aperto: dal 20 luglio in vigore l’ordinanza del sindaco di Ameglia

A partire da sabato 20 luglio e per la durata di 30 giorni, sarà in vigore l’ordinanza sindacale n. 7/2024 emessa in data odierna dal sindaco di Ameglia Umberto Galazzo contenente le linee guida che riguardano la vendita di bevande alcoliche in area pubblica. Il documento sancisce infatti il divieto di vendita di bevande per asporto in contenitori di vetro dopo le ore 22 fino alle ore 6 del mattino seguente oltre al divieto dopo le ore 24 dell’utilizzo di amplificatori o percussioni musicali e del vocalist durante le feste danzanti.

L’orario massimo entro cui deve cessare qualsiasi attività musicale anche tra quelle autorizzate è l’una di notte.

Il provvedimento “vieta a chiunque di consumare, o detenere a fini di consumo, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi tipo di contenitore in area pubblica e/o aperta al pubblico, dalle ore 22,00 alle ore 06,00 ad eccezione dei locali sede dei pubblici esercizi autorizzati”. Vieta inoltre “la vendita per asporto di bevande poste in contenitori di vetro dalle ore 22.00 alle ore 6.00”.

L’ordinanza dispone, infine, il divieto di utilizzare amplificatori o percussioni musicali o vocalist dalle ore 24,00 ad ogni esercizio pubblico o commerciale e per ogni iniziativa anche a carattere privato in cui si preveda l’impiego di qualsiasi tipologia di sorgente sonora all’aperto, e, comunque, la cessazione di ogni attività musicale alle ore 01,00. La violazione delle disposizioni comporterà sanzioni amministrative o in alcuni casi la chiusura dell’attività.

“La nostra intenzione – spiega il sindaco – è quella di contrastare in primis l’abuso di alcol, soprattutto tra i giovanissimi, e garantire la sicurezza e la giusta quiete a tutti coloro che frequentano il nostro Comune, tenendo tuttavia nella dovuta considerazione la vocazione turistica del nostro territorio e volendo inoltre promuovere occasioni di svago per giovani e adulti”.

