Violenza sulle donne, Lidia Davidova presenta il suo libro “Begi” a Sarzana

Domenica 21 Luglio alle ore 19 nell’aula studio dell’ex tribunale di Sarzana in Piazza Ricchetti 3, Associazione Vittoria organizza la presentazione del libro “Begi – scappa, fuggi”. Il libro racconta come una donna possa diventare vittima all’interno della relazione, e disegna una via d’uscita per sfuggire da questa condizione. Narra anche storie di donne che si ritrovano in un paese straniero senza conoscerne la lingua e le leggi, mostrando a cosa può portare la mancanza di integrazione. Galina, immigrata di trentanove anni, fugge insieme alla figlia di sei anni, Beatrice, da un marito rivelatosi aggressivo e viene accolta in una casa protetta per vittime di violenza domestica. Gli abitanti della casa, altre madri con figli, cercano di uscire il prima possibile da questo posto per avere una vita dignitosa, ma avvertono la propria impotenza. La casa si rivela luogo infido e il rapporto con l’istituzione è difficile, la strada per recuperare il proprio posto nella società si rivela impervia e costellata di difficoltà. Galina viene aiutata da Anita, incontrata per caso in un bar, che a sua volta, piano piano, proprio nel rapporto di amicizia inizia a riconoscere gli abusi a sua volta subiti in una famiglia all’apparenza ideale. Il romanzo è stato creato attraverso una ricerca approfondita e su incontri con donne che si sono trovate in situazioni simili L’autrice è Lidia Davidova nata a Minsk, in Belarussia e vive in Italia dal 2004. Dal 2013 è un creativo indipendente, vive a Lucca, scrive le storie e i libri trattando i temi di rilievo sociale come emigrazione, maternità e libertà. “BEGI” in russo ‘fuggi’, o ‘scappa’, è il suo primo libro in lingua italiana. Dialoga con l’autrice, Sveva Tori, psicologa e coordinatrice del Centro Antiviolenza MaipiùSola, gestito da Associazione Vittoria. La presentazione è patrocinata dal Comune di Sarzana. Informazioni: associazionevittoria@gmail.com – 3343793354

L’articolo Violenza sulle donne, Lidia Davidova presenta il suo libro “Begi” a Sarzana proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com