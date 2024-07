Anche Leonardo ha messo gli occhi sull’area Enel: presentata manifestazione di interesse per i due lotti, con predilezione per l’ex carbonile

Leonardo ha presentato una manifestazione di interesse per l’area Enel. L’incremento delle commesse già ricevute dall’Esercito italiano e le prospettive di ulteriore crescita sulla base dell’accordo in fase di perfezionamento con Rheinmetall illustrare oggi dall’amministratore delegato Roberto Cingolani, infatti, porteranno a una importante crescita della produzione che, oltre a nuove assunzioni, richiederà anche maggiori spazi.

Nello stabilimento spezzino ex Oto Melara sono già in corso da tempo i lavori di ristrutturazione di un’ex area produttiva adibita a magazzino per il calo di lavoro degli ultimi decenni, ma i vertici dell’azienda stanno guardando con interesse anche all’espansione delle aree a disposizione.

La conferma arriva dall’ingegner Luca Perazzo, deputy manager director dell’area Sistemi di difesa di Leonardo, che dichiara a CDS: “Abbiamo avanzato la nostra istanza a Enel sia per il lotto 1 che per il lotto 2, con un focus particolare sull’area dell’ex carbonile Ovest, dove progettiamo di realizzare una palazzina per uffici e due linee di produzione”.

A poco più di un mese dalla chiusura dei termini per rispondere all’avviso di manifestazione di interesse lanciato da Enel l’8 aprile scorso viene quindi ufficializzata la prima istanza da parte di Leonardo, intenzionata ad ampliare il sito produttivo spezzino.

