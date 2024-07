Genova. In poco meno di un’ora ha già raggiunto oltre 11 mila like su Instagram la foto di Annalisa, ieri in concerto a Genova, con la maglia del Genoa donata in occasione della data in Liguria. L’ha pubblicata la società rossoblù sui social.

La cantante della val Bormida era stata ispirazione della scorsa campagna abbonamenti con Bellissima, a culmine di una stagione in cui sul suo brano i tifosi avevano idato un coro di sfottò nei confronti della Sampdoria.

» leggi tutto su www.genova24.it