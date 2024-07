Arnasco, incontro tra il sindaco Mirone e il consigliere regionale Angelo Vaccarezza

Arnasco. “Anche oggi sono sul territorio: due gli appuntamenti in programma per incontrare i Sindaci eletti nella tornata elettorale di Primavera. Insieme a me Pietro Revetria, amico di lunga data, profondo conoscitore del territorio avendolo amministrato prima nei comuni di Ceriale e Vendone, poi in Provincia e in Comunità Montana”. Così, in una nota, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“La prima tappa è Arnasco, dove Matteo Mirone è stato riconfermato Primo Cittadino. Matteo è un amministratore capace e concreto, oltre che un amico, da molto tempo – spiega -. Grazie al suo lavoro e al suo impegno, Arnasco è riuscita ad intercettare importanti finanziamenti per opere di riqualificazione. Alcune sono stare completate, altre sono nella fase iniziale di attuazione”.

» leggi tutto su www.ivg.it