Genova. Hanno picchiato con calci e pugni un loro coetaneo per cercare di prendergli soldi e telefono. Lo hanno afferrato e immobilizzato sbattendolo contro un muro sotti i portici di via Turati, in centro storico.

Ora i tre rapinatori, due minori non accompagnati e un terzo appena maggiorenne, sono stati arrestati grazie a una doppia ordinanza di custodia cautelare (del tribunale di Genova e del tribunale dei minori).

