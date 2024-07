Calcio. Due ex Baia Alassio per il Vadino ed un ritorno per lo Speranza: ecco i colpi

Albenga/Savona. Sta per finire questo caldo giorno di Luglio, come ancora una volta è molto calda questa giornata di calciomercato, sia professionistico che non. Ma andiamo con ordine: due nuovi acquisti per il Vadino FC. Il dg del club Feroleto, in questi giorni, ha dimostrato di aver mantenuto la parola, andando ad operare già in diversi momenti sul mercato, puntando su giocatori giovani ma già con diversa esperienza nella categoria.

Per la difesa, la new entry è Tommaso Fazio, classe 2003 che ha già militato in Prima Categoria con la maglia della Baia Alassio, oltre che in Eccellenza con il Finale, squadra nel quale è cresciuto e in Promozione sempre con la Baia Alassio e con il Pontelungo. Il giocatore è stato preso proprio dalla squadra ingauna, e ora avrà sicuramente più spazio per dimostrare il suo valore.

