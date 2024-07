Chiavari: piste ciclabili, risponde l’assessore Garibaldi

A Chiavari le opposizioni denunciano in coro lo stato di degrado in cui versano i tratti di pista ciclabile presenti in città, sia sui marciapiedi sia su strada nonché l’assenza di illuminazione nell’ultimo tratto (dalla ex caserme verso Carasco) della ciclopedonale lungo l’Entella, a differenza della pista lungo la sponda lavagnese del fiume, in perfette condizioni, ben manutentata e illuminata nelle ore serali.

“Quelle che questa Maggioranza definisce ‘piste ciclabili’, a nemmeno due anni dalla loro realizzazione sono già pressocché tutte irriconoscibili. Infatti, la segnaletica tracciata per terra risulta già in buona parte sbiadita, se non, addirittura, cancellata. [..] Oggi quei tratti di ciclabile in pessimo stato, oltre a dare un’immagine di Chiavari sciatta e trasandata, sono certamente più pericolosi ed inutili di prima. In totale contrasto con l’obbiettivo di incentivare l’uso in sicurezza della bicicletta. Confidiamo quindi chequesta Giunta provveda al più presto alla necessaria manutenzione, visto che anche coirecenti interventi sulla segnaletica stradale le ciclabili sono state dimenticate”, scrivono i consiglieri Nicola Orecchia, Antonio Bertani, Mirko Bettoli, Alessandro Calcagno, Silvia Garibaldi, comunicando la presentazione di un’interpellanza a riguardo da discutere nel prossimo Consiglio comunale.

