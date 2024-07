Dall’ufficio stampa della corsa

Ventotto squadre, di cui sedici selezioni regionali italiane e dodici selezioni nazionali estere, in tutto centosessantotto corridori, si sfideranno in quattro giornate di gara, suddivise in tre tappe e due semitappe, percorrendo trecentosettanta chilometri, lungo due regioni, tre province e undici comuni.

» leggi tutto su www.levantenews.it