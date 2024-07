Consiglio autonomie locali, termina il mandato di Distilo: Albenga resta senza rappresentanti

Albenga. “Termina qui il mio mandato come membro del CAL (Consiglio Autonomie Locali ) dopo 4 anni di permanenza. E’ stata una bellissima esperienza ed un onore essere stato uno dei 30 Membri di tutta la Regione Liguria”. Lo fa sapere, in una nota, il consigliere comunale di minoranza albenganese ed ex presidente del consiglio comunale di Albenga Diego Distilo.

“Il mio ringraziamento va a Pierluigi Vinai, direttore generale di Anci Liguria, a tutti i dipendenti di ANCI e al presidente Olivieri”, aggiunge.

