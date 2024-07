Torna l’appuntamento tanto atteso con l’“Albiano Summer Dance”, l’evento che fa rivivere le decadi d’oro della musica disco e pop. Un viaggio nostalgico attraverso le epoche che hanno segnato intere generazioni, da non perdere. La serata di sabato 20 luglio sarà dedicata ai ritmi degli anni ’70, ’80 e ’90, con Master DJ from Double Euphoria ’90 alla console. Domenica 21, invece, sarà il turno degli anni 2000 con DJ Emilio Simonini e la voce di Alex Bonini di Radio A a farci ballare. Gli organizzatori della Pro Loco ViviAmoAlbiano invitano tutti a vestirsi a tema: pantaloni a zampa, giacche di pelle, abiti fluo e tutto ciò che rappresenta gli anni ’70, ’80, ’90 e 2000. Un’occasione perfetta per immergersi completamente nello spirito di quei decenni. L’evento, a ingresso gratuito, si terrà nell’ampia area del Campo Sportivo A. Molinazzi di Albiano e sarà un’occasione per tutte le generazioni di rivivere i momenti più belli della gioventù o di scoprire il fascino di epoche glamour. Saranno predisposti tavoli all’aperto dove sarà possibile degustare specialità tipiche locali, apericena e drink nel bar allestito a tema. Per gli appassionati, non mancheranno auto e moto d’epoca, mentre i più piccoli potranno divertirsi in un’area giochi e golosità dedicata a loro.

L’articolo E’ tempo di “Albiano Summer Dance”. Una serata di danze revival con ‘dress code’ a tema proviene da Città della Spezia.

