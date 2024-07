Laigueglia, l’Osservatorio Animalista: “In pericolo la vita di una cinghialessa e dei suoi 4 cuccioli: appello alle autorità per non eliminali”

Laigueglia. “La vita di una tranquilla cinghialessa e dei suoi quattro cuccioli è in pericolo a Laigueglia, dopo che una famiglia di turisti, in vacanza per pochi giorni, ha chiesto l’intervento della polizia regionale e dei carabinieri forestali per eliminarli”. Lo rende noto l’Osservatorio Savonese Animalista.

“Gli animali sarebbero ‘colpevoli’ di frequentare la zona di via Mazzetto in cerca di cibo, attirati dagli olezzi dei rifiuti delle mastelle del ‘porta a porta’, anche se diversi turisti con bambini, che li hanno incontrati, possono testimoniare sulla loro non pericolosità. Lanciamo un appello alle autorità affinchè, accertata la non emergenza cinghiali a Laigueglia, non uccidano gli animali, ricordando che tra poco, con la caduta di castagne, ghiande e semi di faggio, torneranno spontaneamente nei boschi. E invita i turisti a mandare una mail al sindaco affinchè ne impedisca la cattura e l’uccisione (laigueglia@comune.laigueglia.sv.it)”.

