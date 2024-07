Oggi Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli in piazza a Genova: “Toti liberi la Liguria, elezioni subito”

Genova. L’appuntamento è alle 17.30 in piazza De Ferrari. Una grande manifestazione per chiedere le dimissioni di Giovanni Toti e nuove elezioni il prima possibile. E per rafforzare il messaggio oggi l’opposizione schiera a Genova la sua artiglieria pesante: la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, i leader dell’Alleanza Verdi Sinistra Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Ci sarà un palco sotto palazzo Ducale per ospitare i loro interventi – nonostante tutte le polemiche dei giorni scorsi – e ci sarà un titolo evocativo: Liguria, diritto al futuro.

Inutile dire che il tasso di riempimento della piazza sia la preoccupazione numero uno degli organizzatori. Il presidio avrà infatti un valore duplice. Da un lato, fare pressione sulla maggioranza perché metta fine al periodo di stallo, dato il protrarsi degli arresti domiciliari per il presidente, e porti la Regione al voto. Dall’altro, testare la risposta dell’elettorato progressista, che ha dato segnali incoraggianti alle ultime europee, ma pur sempre in uno scenario di sostanziale equilibrio rispetto al centrodestra. “Ci aspettiamo grande partecipazione da tutta la Liguria, ci sono almeno tre pullman in arrivo. Vuole essere una chiara chiamata alle armi per alzare un po’ il tiro. Stanno arrivando messaggi da tutte le parti, c’è grande entusiasmo”, spiega Davide Natale, segretario ligure del Partito Democratico.

» leggi tutto su www.genova24.it