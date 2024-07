Orti sociali, Bozzano (Cambiamo con Toti Presidente): “Collante tra cittadini e mondo rurale”

Regione.

“Il gradimento da parte dei cittadini di benefici che gli orti sociali generano in termini produttivi, sociali, culturali, terapeutici e didattici è ormai diffuso in tutta Italia. A questo scopo: “Verrà discusso in una prossima seduta un mio ordine del giorno relativo alla promozione degli Orti Sociali, un’occasione per sottrarre al degrado aree incolte e non curate con lo scopo di recuperare e incentivare il recupero di spazi verdi abbandonati, diventando anche un presidio contro il dissesto idrogeologico”. Lo rende noto il consigliere regionale di maggioranza, Alessandro Bozzano.

