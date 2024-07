Oto Melara, Cingolani: “Si parlava di vendita, oggi la mettiamo al centro dell’Europa. In arrivo commesse e lavoro grazie all’accordo con Rheinmetall”

“Sino a 15 mesi fa si parlava di vendita di questo stabilimento, oggi siamo a presentare un accordo che porterà al potenziamento del sito produttivo e all’aumento dell’occupazione e che lo colloca al centro dell’Europa”. L’amministratore delegato e direttore di Leonardo, Roberto Cingolani, ha riassunto così il percorso che ha visto protagonista l’ex Oto Melara nell’ultimo anno e mezzo. Un cammino che si snoda in un periodo storico di grande cambiamento e nel quale sembra non esserci un secondo da perdere.

Cingolani, giunto in Via Valdilocchi per presentare il memorandum siglato pochi giorni fa con Rheinmetall per lo sviluppo di nuovi mezzi corazzati italiani su base Panther e Lynx ha spiegato che per settembre la partita della joint venture dovrebbe essere chiusa e si dovrebbe poter andare verso la firma del contratto con l’Esercito italiano entro la fine del 2024. A quel punto saranno noti i reali volumi delle nuove commesse che pioveranno sull’ex Oto, con una prospettiva di consegna delle prime unità dopo 24/36 mesi.

Il nuovo carro armato su base Panther sarà così composto: la parte pesante, con telaio, motore, trasmissione e cingoli a Rheinmetall, mentre la parte elettronica e la torretta andranno a Leonardo. Sulla parte dell’armamento, invece, si va verso un 50 e 50.

Di sicuro questo porterà a un forte incremento dell’occupazione all’interno degli uffici e dei capannoni dell’ex Oto, ma i numeri potranno essere quantificati solamente al termine della programmazione tra le due aziende.

“Questo stabilimento dispone di importanti tecnologie e oggi apriamo un orizzonte di sviluppo per i prossimi 10 anni durante i quali risponderemo alle nuove richieste in primis delle forze armate italiane e poi del mercato. L’ambizione – ha dichiarato Cingolani – è quella di sviluppare nuove tecnologie per la difesa europea ma anche di guardare alla crescita a livello mondiale. L’Europa infatti mette sul piatto decine di miliardi per chi sarà in grado di sviluppare il prossimo Main ground combat system, ma questo aprirà automaticamente la porta verso mercati enormi”.

