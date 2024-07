Prima Categoria, sarà una Vadese 2.0. Saltarelli: “Squadra rinnovata ma i valori restano gli stessi, orgoglioso di chi sceglie i nostri giocatori ambendo alla vittoria del campionato”

Vado Ligure. Nuova stagione, medesima volontà: dare sempre il massimo cercando di mettere i propri giocatori nelle condizioni di rendere al meglio. Sarà una Vadese 2.0 la squadra che si appresta a disputare l’edizione 2024/2025 del campionato di Prima Categoria. Gli addii di svariati giocatori e il cambio in panchina hanno imposto un parziale restyling al sodalizio azzurrogranata, società che tuttavia resta intenzionata a puntare con forza sulla promozione dei propri valori fondativi.

A dettare la linea in vista della prossima annata è stato direttamente Tony Saltarelli, direttore generale del club il quale ha dichiarato: “I nostri obiettivi restano sempre i soliti, siamo una società che cerca di ottenere il massimo. Quest’anno sia per scelta nostra che per scelta di altri abbiamo cambiato tanto, ma non per questo ci siamo demoralizzati. Siamo tanti e scenderemo sempre in campo per provare a vincere tutte le partite”.

