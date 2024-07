Prosegue la mostra “Spezia 80 anni di una storica vittoria”

Prosegue, nei locali del palazzo della Provincia della Spezia, l’evento dal titolo “Spezia 80 anni da una storica vittoria”, dedicato alla conquista del campionato di calcio, vissuto in un periodo di guerra ed in un’Italia divisa, disputato e vinto dallo Spezia con una formazione composta da Vigili del fuoco nel 1944.

Una manifestazione unica che vede il suo cuore nella mostra di cimeli storici, unica nel suo genere, che tra raccolta di immagini ed una serie di stanze attrezzate con impianti multimediali ed intelligenza artificiale, consentirà un vero e proprio viaggio nel tempo sino a quegli anni ed a quell’impresa.

Si tratta di un’occasione irripetibile per rivivere, in una vera esperienza sensoriale, quello che avvenne e che i protagonisti vissero in quel 1944, attraverso le immagini, ma anche i suoni e le voci di che ne fu partecipe, osservando oggetti e cimeli, dalla coppa di quel campionato, alle maglie, di questa che fu, in ogni caso, un’impresa andata ben oltre il solo merito sportivo.

Ad organizzarla è stata organizzata dalla Provincia della Spezia, con la co-organizzazione dello Spezia Calcio, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del Comune della Spezia, e con il contributo tecnico di esperti, aziende e appassionati.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com