Rapallo: varate le commissioni e composta discussione sulla Tari

La seconda seduta del Consiglio comunale di Rapallo inizia con 13 minuti di ritardo; assenti giustificati i consiglieri Fabio Proietto e Armando Ezio Capurro. Dietro le quinte si parla di un documento firmato da Antonella Aonzo ed Elisabetta Lai in cui si invita il sindaco Elisabetta Ricci a non attribuire incarichi ai consiglieri, se non concordati con la maggioranza.

Al primo punto all’ordine del giorno la nomina delle tre commissioni permanenti che verranno insediate domani mattina. Dopo la votazione risultano così composte.

