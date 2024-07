Saranno 168 i corridori pronti ad emulare Pogačar ed Evenepoel sulle strade del Giro della Lunigiana

Ventotto squadre, di cui sedici selezioni regionali italiane e dodici selezioni nazionali estere, in tutto centosessantotto corridori, si sfideranno in quattro giornate di gara, suddivise in tre tappe e due semitappe, percorrendo trecentosettanta chilometri, lungo due regioni, tre province e undici comuni.

È l’estrema sintesi del Giro della Lunigiana, organizzato dal Casano SSD ARL, giunto alla sua quarantottesima edizione, in programma dal 4 al 7 settembre, definito da tempo la più importante competizione ciclistica giovanile al mondo per la categoria juniores, fonte di ispirazione per i talenti del futuro. Una corsa che è ormai un punto di riferimento per il territorio e per tutti gli sportivi e che, dopo la presentazione odierna a Terre di Luni, vivrà un altro importante appuntamento martedì 3 settembre alla rotonda Vassallo di Lerici – alla vigilia della partenza del giro maschile – con la presentazione di tutti i partecipanti.

