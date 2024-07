“Spazio verde festival” ai Giardini Caneva di Sarzana

A ciascuno il suo “Spazio Verde”: al via il Festival presso i Giardini Botanici Caneva di Sarzana da Woody Allen a Paolo Conte. Inizierà sabato 20 luglio la Rassegna prodotta da Eventi Salute Società Spettacolo e Giardini Caneva. Proprio presso questi ultimi, siti a Sarzana in via Berghini 4, si terranno gli appuntamenti a partire dalle ore 17:00.

La manifestazione è cura di Enrico Caneva, Thomas Diego Armonia, Francesco Millepiedi, Federico Cappa e Pietro Balestri. Si partirà con una Tavola Rotonda all’insegna del Benessere, nella quale interverranno Erika Benedetti, nutrizionista, Carlo Ercolani, esperto di SHIATSU e lo stesso Caneva, botanico e creatore di questo Giardino. Successivamente, alle 18:15 è prevista una visita guidata a pagamento dei Giardini Botanici, che permetterà di fare osservare ai visitatori la meraviglia di 2500 specie di piante diverse.

Alle ore 19:00 ci sarà la presentazione del libro “Paolo Conte e Woody Allen solo per una sera” di Andrea Cosimini, autore esperto di Musica e di Cinema, intervistato da Antonio Scollo. L’ingresso alla manifestazione è libero nell’uliveto.

