Toti, nuova accusa di finanziamento illecito. La gip: “Indagini su politiche 2022, in vista prossime regionali può ripetere il reato”

Liguria. E’ l’informativa del 5 luglio depositata dagli investigatori della guardia di finanza e allegata agli atti del Riesame la base della nuova ordinanza di custodia cautelare firmata questa mattina dalla giudice Paola Faggioni nei confronti di Giovanni Toti.

Una nuova misura di domiciliari che – beninteso – non configura un mutamento dei tempi totali della durata della custodia cautelare, che scade in ogni caso il 7 novembre come termine massimo, ma che implica per il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti un nuovo reato oltre alla corruzione, quello di finanziamento illecito.

