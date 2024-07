Trasporto pubblico, oggi 4 ore di sciopero: le modalità della protesta

Savona. Interesserà anche il savonese lo sciopero di quattro ore indetto per oggi, giovedì 18 luglio, dai sindacati del settore del trasporto pubblico.

“La trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale degli Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL), che per la prima volta ha avuto un tempestivo avvio, si è interrotta a causa dell’atteggiamento dilatatorio e non costruttivo delle associazioni datoriali – spiegano le segreterie di Cgil, Cisl, Uil e Faisa-Cisal – Al tentativo delle organizzazioni sindacali di mantenere aperto il confronto con spirito propositivo e mai strumentale, rispetto alle proposte contenute nelle linee guida della Piattaforma Unitaria Sindacale, non è corrisposto da parte delle associazioni datoriali Asstra, Agens ed Anav alcun riscontro positivo. Al contrario le organizzazioni sindacali hanno registrato dalle controparti, posizioni inaccettabili ed opposte rispetto alle legittime rivendicazioni sindacali promosse a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, manifestando quindi un evidente mancanza di responsabilità nei confronti della categoria, del settore e della cittadinanza”.

» leggi tutto su www.ivg.it