Uiltucs: “Turismo, ristorazione collettiva e commercio. Passi in avanti per il rinnovo del contratto nazionale”

“Al termine di lunghe trattative, i sindacati di categoria hanno sottoscritto nelle ultime settimane il rinnovo di due importanti Contratti Nazionali, che interessano decine di migliaia di lavoratori in Liguria”. E’ il commento della Uiltucs che prosegue:” Si tratta nello specifico del contratto Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Commerciale, e Turismo e del contratto Turismo Federalberghi-Faita, le cui novità sono state illustrate oggi ai delegati della Uiltucs dalla segretaria nazionale Samantha Merlo”.

“Abbiamo affermato il valore del lavoro in termini salariali, con un aumento per entrambi i contratti di 200 euro al 4° livello – commenta Samantha Merlo – Anche sulle questioni di genere e di diritti individuali, che sono dall’ultimo congresso uno dei nostri cavalli di battaglia, con iniziative concrete di contrasto al mobbing e allo stalking, di supporto alle donne vittime di violenza e di riconoscimento del diritto di congedo parentale. L’obiettivo adesso è chiudere anche gli ultimi rinnovi per garantire un lavoro equo, ben retribuito e rispettoso dei diritti” conclude.

